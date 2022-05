Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Radfahrer leicht verletzt

Borken-Gemen (ots)

Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin am Mittwoch in Borken-Gemen einen Radfahrer erfasst. Die 18-Jährige hatte gegen 21.15 Uhr die Straße Langestück in Richtung Burloer Straße befahren, in die sie einbiegen wollte. Dabei stieß die Borkenerin mit dem 61-Jährigen zusammen: Der Mann aus Borken war auf dem Radweg an der Burloer Straße in Richtung Borken unterwegs. Dieser ist für beide Richtungen freigegeben. Der Leichtverletzte wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. (to)

