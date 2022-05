Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Beim Losfahren mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Bocholt (ots)

Eine leichtverletzte Autofahrerin und ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Mittwoch in Bocholt gekommen ist. Die 30-jährige Bocholterin hatte gegen 15.10 Uhr von einem Parkstreifen auf die Münsterstraße auffahren wollen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 88-Jährigen: Der Bocholter war auf der Münsterstraße in Richtung Rhede unterwegs. Er kam vorsorglich ins Krankenhaus. Rettungskräfte versorgten die leichtverletzte Fahrerin vor Ort. (to)

