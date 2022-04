Konstanz (ots) - Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht am Dienstagmittag auf der Straße "Am Rinzler" verursacht. Der Unbekannte streifte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf den Stellplätzen vor einer Praxis geparkten VW Passat an der Stoßstange hinten links. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den ...

