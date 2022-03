BPOL NRW: Selbst gewürgt - 25-Jähriger bezichtigt Essener der Körperverletzung - Bundespolizei klärt Straftat auf

Bielefeld/Brake (ots) - Am Samstagmorgen (26. März) wählte eine 20-jährige Frau einen hochriskanten Heimweg. Der Triebfahrzeugführer der Eurobahn bemerkte am Samstagmorgen, dass sich vor ihm im Bereich Brake eine Frau in Laufrichtung Herford im Gleis bewegte. Da die junge Frau nicht auf die Signalpfiffe ...

mehr