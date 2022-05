Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geschädigter gesucht

Unfallverursacher meldet sich

Borken (ots)

Einen Tag nach dem Geschehen erschien in den Räumlichkeiten der Borkener Polizei eine Unfallverursacherin. Die Autofahrerin gab an, am Vortag gegen einen geparkten Kasten- oder Geländewagen gefahren zu sein. Zu dem Verkehrsunfall war es am Dienstag gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Bocholter Straße gekommen. Die Polizei bittet den Geschädigten sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Borken aufzunehmen: Tel. (02861) 9000.

