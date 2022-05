Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrüche in Kraftfahrzeuge

Bocholt (ots)

Zwei Firmentransporter sowie ein Pkw waren Ziele von Dieben in Bocholt. Zwischen Montag, 17.40 Uhr, und Dienstag, 05.40 Uhr, stahlen Unbekannte Werkzeuge aus einem an der Schwartzstraße stehenden Transporter des Typs Peugeot Boxer. In einen ebenfalls an der Schwartzstraße stehenden Mercedes Citan brachen Täter zwischen Montag 00.00 Uhr, und Mittwoch, 06.30 Uhr, ein: Diebesgut auch hier verschiedene Werkzeuge. Um an eine Geldbörse zu gelangen, schlugen Täter eine Seitenscheibe eines am Heutingsweg geparkten BMW ein. Zu diesem Geschehen kam es zwischen Dienstag, 21.00 Uhr, und Mittwoch, 06.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990.

