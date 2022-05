Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Handy und Papiere gestohlen

Bocholt (ots)

Als die vermeintliche Kundin ein Geschäft in Bocholt verlassen hatte, war auch das Mobiltelefon einer Mitarbeiterin samt Papieren in der Handyhülle verschwunden: Das Geschehen trug sich am Mittwoch gegen 13.15 Uhr in der Ravardistraße zu. Die Geschädigte beschreibt die Tatverdächtige wie folgt: circa 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, langes, zusammengebundenes braunes Haar, gebrochen deutsch sprechend, bekleidet mit einer weißen Bluse, einer dunklen Jeans und schwarzen Schuhen; die Frau führte eine schwarze Handtasche mit sich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

