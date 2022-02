Polizei Aachen

POL-AC: Raub auf Seniorin

Aachen (ots)

Eine 81-jährige Frau ist am vergangenen Samstag (19.02.2022, 13.00 Uhr) Opfer eines Raubes geworden. Der Täter hatte die Frau, die auf einen Rollator angewiesen ist, bis in den Flur eines Mehrfamilienhauses am Brüsseler Ring verfolgt und ihr dort die Handtasche mitsamt dem Bargeld entwendet. Die Seniorin blieb unverletzt. Der Mann flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung.

Die 81-Jährige war kurz vor der Tat, gemeinsam mit ihrem Mann, mit dem Bus der Linie 2 unterwegs. Beide stiegen um kurz vor 13 Uhr an der Haltestelle Ronheide aus. Möglicherweise wurden sie bereits dort von dem Täter verfolgt. Fahrgäste der Linie 2, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

