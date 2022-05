Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bei Überholmanöver leicht verletzt

Heiden (ots)

Eine Pkw-Fahrerin ist in Heiden am Mittwoch beim Überholen einer Zugmaschine mit dieser zusammengestoßen. Die 22-Jährige hatte gegen 13.40 Uhr die Ramsdorfer Straße in Richtung Heiden befahren. Vor der Velenerin steuerte ein 35-Jähriger aus Marl seinen Lkw in gleicher Richtung. Als die Velenerin zum Überholen ansetzte, scherte auch die Zugmaschine nach links aus: Der Fahrer hatte seinerseits ein Pedelec überholen wollen, das sich vor ihm befand. Die Leichtverletzte wollte eigenständig das Krankenhaus aufsuchen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. (to)

