POL-BOR: Bienenvolk durch Brand ausgelöscht

Borken-Gemen (ots) - Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin am Mittwoch in Borken-Gemen einen Radfahrer erfasst. Die 18-Jährige hatte gegen 21.15 Uhr die Straße Langestück in Richtung Burloer Straße befahren, in die sie einbiegen wollte. Dabei stieß die Borkenerin mit dem 61-Jährigen zusammen: Der Mann aus Borken war auf dem Radweg an der Burloer Straße in Richtung Borken unterwegs. Dieser ist für beide Richtungen freigegeben. Der Leichtverletzte wollte sich ...

mehr