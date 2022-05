POL-BOR: Bildfahndung nach Brandlegung

Heiden (ots) - Eine Pkw-Fahrerin ist in Heiden am Mittwoch beim Überholen einer Zugmaschine mit dieser zusammengestoßen. Die 22-Jährige hatte gegen 13.40 Uhr die Ramsdorfer Straße in Richtung Heiden befahren. Vor der Velenerin steuerte ein 35-Jähriger aus Marl seinen Lkw in gleicher Richtung. Als die Velenerin zum Überholen ansetzte, scherte auch die Zugmaschine nach links aus: Der Fahrer hatte seinerseits ein ...

mehr