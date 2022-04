Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer fährt nachts ohne Beleuchtung, aber unter Alkohol- und Drogeneinfluss durch die Stadt

Düren (ots)

Am 15.04.22, um 05:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 32jährigen Radfahrer aus Dormagen am "Platz der deutschen Einheit". Grund der Kontrolle war eine nicht vorhandene Beleuchtung des Fahrrades. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 mg/l. Zudem gab der Radfahrer an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt, auf der Wache Düren wurde eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige erstattet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell