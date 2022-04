Polizei Düren

POL-DN: Betonmauer beendet Alkoholfahrt

Vettweiß-Siervernich (ots)

In der Nacht zum Ostersonntag befuhr ein 21-jähriger aus Kall mit seinem PKW in Vettweiß-Sievernich die Rövenicher Straße in Richtung Pfarrer-Alef Straße. Um 00:55 Uhr fuhr er aufgrund seines Alkoholkonsums in einer Linkskurve geradeaus und prallte gegen eine dortige Betonmauer. Aufgrund des entstandenen Totalschadens, wurde der PKW des Unfallfahrers abschleppt. Der Fahrer selber blieb unverletzt. Allerdings ergab ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest einen Wert von 1,64 Promille, so dass bei ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Der Gesamtschaden beträgt circa 30.000,- EUR

