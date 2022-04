Polizei Düren

POL-DN: Satte 108 Km/h zu schnell

Nörvenich (ots)

... war ein Motorradfahrer auf dem Weg zum einem Ausflug in die Eifel. Gemessen wurde der 26-jährige Düsseldorfer am Ostersamstag vom Verkehrsdienst Düren, als dieser auf der Bundesstraße 477 in Höhe Nörvenich-Eggersheim in Richtung Süden unterwegs war und im Rahmen einer ESO-Geschwindigkeitsmessung "geblitzt" wurde. Bei zulässigen 70 Km/h erfasste ihn die Messanlage mit einer Geschwindigkeit von 178 Km/h, wovon aber noch die vorgeschriebene Toleranz von 6 Km/h abgezogen werden musste, so dass ihm letztlich eine Geschwindigkeit von 172 Km/h vorgeworfen werden konnte. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot. Nicht viel besser machte es sein 27 Jahre alter "Flügelmann" der direkt hinter ihm fuhr und mit 156 Km/h gemessen wurde. Ihn erwartet das gleiche Bußgeld sowie auch ein dreimonatiges Fahrverbot. Insgesamt waren 127 Fahrzeugführer zu schnell, wobei 35 Fahrer mit einer Anzeige und Punkten in Flensburg rechnen müssen; drei Motorradfahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

