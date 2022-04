POL-DN: Motorradfahrer stürzt in einer Linkskurve

Düren (ots) - Unbekannte randalierten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Gelände der Grundschule in Gürzenich. Am Mittwochmorgen stellte der Hausmeister der Grundschule im Kommgartenweg in Grüzenich fest, dass sich Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 08:00 Uhr, Zutritt zum Gelände verschafft hatten. Hier zerschnitten sie ein Tornetz, beschmierten die Fassade vermutlich mit ...

