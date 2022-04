POL-DN: Ladendieb festgenommen

Langerwehe (ots) - Bislang Unbekannte brachen am frühen Dienstagmorgen in einen Supermarkt in Langerwehe ein und erbeuteten vermutlich Tabakwaren. Am Dienstag, 12.04.2022, gegen 03:00 Uhr stellte ein Mitarbeiter einer Alarmfirma eine aufgehebelte Tür an einem Verbrauchermarkt in Langerwehe, Am Parir fest. Die hinzugerufene Polizei durchsuchte mit Hilfe eines Diensthundes das Objekt. Leider konnten im Rahmen der Durchsuchung keine Täter mehr festgestellt werden. Vermutlich ...

