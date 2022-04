Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der Kreuzung

Düren (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der Kreuzung B56/Nordstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 20-Jährige aus Düren schwer verletzt wurde.

Gegen 22:10 Uhr fuhr ein 26 Jahre alter Mann aus Mechernich, aus Richtung Jülich kommend, auf den Kreuzungsbereich zu. Er beabsichtigte seinen Weg geradeaus nach Düren fortzusetzen. Nach eigenen Angaben zeigte die Ampel bereits auf der Anfahrt zur Kreuzung für ihn Grünlicht, so dass er auch bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr. Dort kollidierte er dann mit dem Pkw der jungen Frau aus Düren. Diese kam aus Richtung Düren und hatte zuvor, aufgrund von Rotlicht, an der Lichtzeichenanlage gewartet. Sie gab an, dass sie bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sei um dort nach links in Richtung Birkesdorf abzubiegen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 20-Jährige schwer verletzt, der Mann aus Mechernich blieb unversehrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der genaue Unfallhergang wird nun im Laufe der Ermittlungen geklärt werden müssen.

