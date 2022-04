Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher schlugen gleich dreimal zu

Kreis Düren (ots)

Gleich in drei Kitas trieben Einbrecher am vergangene Wochenende ihr Unwesen.

In der Zeit von Sonntag, 10.04.2022, 15:00 Uhr und Montag, 11.04.2022, 07:15 Uhr, brachen die Unbekannten in die Kita in der Röntgenstraße in Jülich ein. Über eine Terrassentür gelangten die Einbrecher in die Räume der Kita, dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Nach Angaben der 59 Jahre alten Kitaleitung wurden zwei elektronische Geräte entwendet, genauere Angaben zum Diebesgut konnten zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Auch in der Kita in der Crombachstraße in Koslar durchwühlten Unbekannte Schränke und Schubladen. In der Zeit von Freitag, 08.04.2022, 16:00 Uhr bis Montag, 11.04.2022, 06:40 Uhr, verschafften sich die Einbrecher über einer Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Auch hier ist, nach Angaben der 52 Jahre alten Kitaleitung, das Diebesgut noch nicht bekannt.

Bei einem Versuch blieb es bei einer Kita in Linnich. Hier scheiterten die Unbekannten an der Terrassentür der Einrichtung im Bendenweg.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den genannten Tatzeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

