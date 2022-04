POL-DN: Pkw stand in Flammen

Inden (ots) - Mindestens 73 Gräber wurden am vergangenen Wochenende auf dem Friedhof an der Altdorfstraße verwüstet. Am Sonntagmorgen meldete sich ein 63 Jahre alter Zeuge aus Inden bei der Polizei und teilte die Verwüstung auf dem Friedhof mit. Unbekannte hatten in der Zeit von Samstag, 09.04.2022, 17:00 Uhr, und Sonntag, 10.04.2022, 07:30 Uhr, ihr Unwesen getrieben. Sie entwendeten Grabschmuck, insbesondere Kupfervasen, trampelten auf den Grabstätten herum und ...

