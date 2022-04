Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_3 - LG4 - LZ1 - vermutlich Kellerbrand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werne (ots)

01.04.2022 > 03:26 Uhr - 04:30 Uhr

FEUER_3 - LG4 - LZ1 - vermutlich Kellerbrand

Um 3:26 Uhr am Freitagmorgen wurde die Löschgruppe 4 aus Holthausen sowie der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwillige Feuerwehr Werne mit dem Alarmstichwort "FEUER_3 - vermutlich Kellerbrand" zu einem Kellerbrand in einem landwirtschaftlich genutzten Anwesen an der Wesseler Straße in Werne Holthausen alarmiert. Die Anwohner hatten Rauch und Brandgeruch bemerkt und folgerichtig unmittelbar die Feuerwehr alarmiert. Die Bewohner hatten das Gebäude beim Eintreffen des Rettungsdienstes bereits unverletzt verlassen. Der Einsatzleiter und Leiter der Wehr Thomas Temmann traf kurz darauf an der Einsatzstelle ein und bestätigte bei der ersten Erkundung einen Brand im Keller bzw. der Heizungsanlage eines Nebengebäudes. Der Angriffstrupp vom ersten Löschfahrzeug ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung mit einem Hohlstrahlrohr in den Kellerraum vor. Parallel hierzu wurde eine Wasserversorgung aufgebaut und ein Sicherheitstrupp gestellt. Schnell war der Brandort im Heizungskeller gefunden. Die Heizungsanlage hatte vermutlich einen elektrischen Defekt in der Steuerung. Der vermeintliche Kurzschluss hatte vermutlich die Kunststoffverkleidungen in Brand gesetzt. Angrenzende Gegenstände der Heizung hatten sich ebenfalls entzündet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand ohne größeren Gebäudeschaden in wenigen Minuten gelöscht werden. Mit einem Hohlstrahlrohr wurde demnach das Feuer abgelöscht und die qualmenden Brandreste aus dem Kellerraum entfernt. Der Trupp kontrollierte den umliegenden Bereich mit der Wärmebildkamera auf Glutnester. Per Hochdrucklüfter wurde der Keller sowie das Treppenhaus gelüftet. Der Einsatz wurde gegen 4:30 Uhr mit der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei beendet, so dass die 24 Einsatzkräfte mit den fünf Fahrzeugen wieder einrücken konnten. Ebenfalls an diesem Einsatz beteiligt war der Rettungsdienst aus Werne sowie die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell