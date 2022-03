Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Jahreshauptversammlung der Löschgruppe 4 aus Holthausen der Freiwilligen Feuerwehr Werne

Am Freitag, den 25.03.2022 stand die Jahreshauptversammlung der Löschgruppe Holthausen an. Dazu begrüßte Löschgruppenführer Ferdinand Schulze Froning neben den Mitgliedern der Einsatzabteilung und den Mitgliedern der Ehrenabteilung auch die Leitung der Feuerwehr.

Das Jahr 2021 startete aufgrund von Corona mit Online-Dienstabenden, die durch den Löschzug 1 organisiert worden sind. Ab Sommer durfte die Löschgruppe Holthausen dann wieder in Präsenz die Dienstabende durchführen, sodass die Löschgruppe auf 16 Veranstaltungen gekommen ist. Darunter waren einmal die Übung zusammen mit dem Löschzug 3 Stockum am Gersteinwerk, aber auch die Wehrübung bei der Firma Garbe im Wahrbrink. An Sim-Jü Montag wurde die Wache durch die Löschgruppe Holthausen besetzt, sodass im Einsatzfall die Hilfsfrist in der Lippestadt eingehalten werden kann. Die Löschgruppe Holthausen leistete 2021 insgesamt 42 Einsätze. Davon 12 Hochwassereinsätze im Juli 2021. Die Einsätze teilen sich auf in 15 Brandeinsätze und 27 Einsätze der technischen Hilfe.

Im Jahr 2021 besuchte Jonas Hoselmann den Grundlehrgang sowie den Atemschutzgeräteträger Lehrgang. Stephan Mangels und Ferdinand Schulze Froning besuchten am Institut der Feuerwehr in Münster den Gruppenführer-Basis Lehrgang. Johann Schulze Froning und Markus Hakert absolvierten den Sprechfunklehrgang auf Kreisebene.

Beförderungen 2022:

Jonas Hoselmann vom Feuerwehrmannanwärter zum Feuerwehrmann Stephan Mangels vom Unterbrandmeister zum Brandmeister Ferdinand Schulze Froning vom Unterbrandmeister zum Brandmeister Tobias Schulze Froning vom Brandmeister zum Oberbrandmeister

Ebenfalls wurde Stephan Mangels zum stellvertretenden Löschgruppenführer ernannt. Georg Jäger und Johann Schulze Froning wurden zu Kassenprüfern gewählt.

