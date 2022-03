Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LZ1 - Wasserrohrbruch Strasse unter Wasser

Werne (ots)

Der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Freitagmorgen den 04.03.22 um 05:11 Uhr mit dem Einsatzstichwort Technische Hilfe: "TH_1 - Wasserrohrbruch Strasse unter Wasser" über Meldeempfänger in den Nibelungenring in Werne alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sicherte die Polizei aus Werne bereits die Horster Straße. Die Erkundung des zuerst eintreffenden Einsatzleiters ergab einen Wasserrohrbruch mit austretendem Wasser auf dem Gehweg im Nibelungenring. Erde und Sand wurden durch das Wasser hochgespült und verteilten sich im Nibelungenring sowie auf der Horster Straße. Glücklicherweise konnte das Wasser durch Straßeneinläufe in unmittelbarer Nähe direkt in die Kanalisation abfließen. Ebenfalls richtete das Wasser das durch den Garten in Richtung Horster Straße floss, ebenfalls dort keinen Schaden an. Somit ging keine Gefahr für die Nachbarschaft bzw. angrenzenden Keller aus. Der Gefahrenbereich wurde abgesperrt und der Versorger zur Einsatzstelle beordert. Im Einsatz waren 5 freiwillige Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [RW-1, HLF20-1]. Einsatzende war um 05:50Uhr. Des Weiteren an diesem Einsatz beteiligt war der Notdienst von Gelsenwasser sowie die Polizei.

