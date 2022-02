Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LZ1 - Ast auf Straße

Werne (ots)

Ein erneuter Alarm um 0:22 Uhr am Donnerstagmorgen beendete die kurze Nacht für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Die Einsatzmeldung lautete "TH_1 - Ast auf Straße". Der Einsatzort lag an der Kamener Straße. Ein ergiebiges Regenband sowie starke Sturmböen sind kurz vor der Alarmierung über Werne gezogen. Bereits auf der Anfahrt waren den Einsatzkräften diverse auf der Straße liegende Mülltonnen ersichtlich, die der Wind umgestoßen hatte. Einsatzkräfte der Polizei aus Werne sicherten bereits die Gefahrenstelle auf der Kamener Straße. Ein Baum hatte dem starken Wind nicht länger standgehalten und war auf die rechte Spur der Kamener Straße gefallen. Mittels Muskelkraft wurde der Baum mit vereinten Kräften zur Seite getragen. Im Anschluss wurde dieser mittels Bügelsäge zerkleinert und damit auch gleich der Fahrradweg frei geschnitten. Für die Einsatzdauer von 10 Minuten war die Kamener Straße einseitig kurz gesperrt. Da kurzfristig keine weiteren Einsatzstellen abzuarbeiten waren, wurde keine weitere Bereitschaft an der Wache am Konrad-Adenauer-Platz gestellt. Einsatzende konnte der Leitstelle in Unna um 01:00 Uhr gemeldet werden. Im Einsatz waren 17 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1RW1-1] sowie die Polizei aus Werne.

