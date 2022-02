Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Abschlussmeldung Sturmeinsätze "Ylenia"

Werne (ots)

Um 12:10 Uhr wurde die Wachbesetzung in der Wache am Konrad-Adenauer-Platz 1b aufgehoben und wieder in den Regelbetrieb übergegangen. Ab jetzt alarmiert wieder wie gewohnt die Leitstelle in Unna die Einsätze. Die Kameradinnen und Kameraden die seit den Morgenstunden im Einsatz waren, konnten nun nach Hause. In den letzten 24 Stunden ist es demnach in Summme zu 24 Alarmierungen gekommen. Der Aufgabenschwerpunkt lag auf der Beseitigung von Bäumen von Verkehrsflächen, der Gefahrenbeseitigung (Entfernung von losen Dachpfannen) bzw. der Fixierung oder Demontage von losen Fasadenteilen, Gerüstteilen und Bannern.

