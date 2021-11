Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter kletterte am Montag, 01.11.2021, in dem Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 19.20 Uhr, über die Balkonbrüstung einer im Hochparterre gelegen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wölblinstraße. Anschließend wurde die Balkontür aufgehebelt und die Wohnung durchsucht. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts aus der Wohnung gestohlen. Vielleicht wurde der Unbekannte bei der Tatausführung gestört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat Lörrach unter der Telefonnummer 07621 176-0, oder per Email unter loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de entgegen.

