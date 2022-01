Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unerlaubt eingereiste Personen auf A3 festgestellt

Wertheim (ots)

Ein LKW-Fahrer bemerkte am gestrigen Abend (19.01.2022) während seiner Pause auf dem Maxi Autohof in Wertheim Klopfgeräusche an seinem LKW und verständigte die Polizei. Gegen 22:00 Uhr am Mittwoch (19.01.2022) wurde die Landespolizei Wertheim von einem LKW-Fahrer, der sich auf dem Autohof Maxi Wertheim befand und Klopfgeräusche aus seinem Sattelauflieger wahrnahm, alarmiert. Die eingesetzten Streifen konnten bei der Öffnung des LKW neun afghanische Staatsangehörige im Alter von 12 bis 16 Jahren feststellen. Alle Personen äußerten ein Schutzhilfeersuchen und wurden zuständigkeitshalber an Streifen der Bundespolizei Stuttgart übergeben. Den Personen ging es gesundheitlich gut, eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Wie die Personen auf den Sattelauflieger kamen ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen werden die Personen am heutigen Tag (20.01.2022) an das Jugendheim Stuttgart übergeben. Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell