Polizei Braunschweig

POL-BS: Küchenbrand fordert ein Todesopfer

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bergfeldstraße 14

25.02.2022, 06:47 Uhr

Bei einem Küchenbrand wurde eine leblose Person aufgefunden. Reanimationsmaßnahmen blieben leider erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Freitagmorgen kam es zu einem Küchenbrand in der Bergfeldstraße 14 in Braunschweig. Mitarbeitende einer anliegenden Werkstatt hatten Brandgeruch wahrgenommen und sich daraufhin umgehend Zutritt zur Brandwohnung verschafft. Sie konnten den Bewohner der stark verrauchten Wohnung noch in den Hausflur ziehen. Die hier umgehend eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte blieben bedauerlicherweise erfolglos.

In der Küche kam es durch den Brand zu einem Schaden von rund 10.000 Euro.

Die ersten Ermittlungen der Polizei lassen darauf schließen, dass der 62-jährige Bewohner der Wohnung an einer Rausgasintoxikation verstarb. Die genauen Hintergründe zur Brandursache sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell