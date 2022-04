POL-DN: Ältere Dame beim Abbiegen leicht verletzt

Aldenhoven (ots) - Am Samstag um 0:55 Uhr wurden Anwohner der Johannesstraße in Niedermerz durch ein lautes Knallgeräusch geweckt. Auf der Straße erblickten sie dann einen Pkw, der gegen geparkte Fahrzeuge am Fahrbahnrand geprallt war und dessen Fahrer gerade ausstieg. Bei ihm handelte es sich um einen 36-jährigen Mann aus Niedermerz. Aufgrund der Spuren am ...

mehr