POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Vorstellung polizeiliche Verkehrsunfallentwicklung - Einladung für Medienvertretende.

Lippe (ots) - (LW) Vier Verletze, davon zwei Kinder im Alter von 2 und 4 Jahren, wurden am Samstag gegen 16.45 Uhr bei einem Zusammenstoß zweier Pkw leicht verletzt. Eine 32-jährige aus Oerlinghausen befuhr mit ihrem Ford Focus die Detmolder Straße in Richtung Helpup. Mit im Fahrzeug befanden sich ihre beiden Kinder, die vorschriftsmäßig in ihren Kindersitzen auf der Rückbank saßen. Beim Linksabbiegen in die ...

mehr