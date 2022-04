Polizei Düren

POL-DN: Geparkte Fahrzeuge gerammt - Unfallfahrer stand unter Alkoholeinfluss

Aldenhoven (ots)

Am Samstag um 0:55 Uhr wurden Anwohner der Johannesstraße in Niedermerz durch ein lautes Knallgeräusch geweckt. Auf der Straße erblickten sie dann einen Pkw, der gegen geparkte Fahrzeuge am Fahrbahnrand geprallt war und dessen Fahrer gerade ausstieg.

Bei ihm handelte es sich um einen 36-jährigen Mann aus Niedermerz. Aufgrund der Spuren am Unfallort gehen die hinzugerufenen Beamten davon aus, dass der Fahrzeugführer die Johannesstraße in Fahrtrichtung Teutonenstraße befahren hatte, als er gegen die in Gegenrichtung geparkten Fahrzeuge stieß.

Eine Befragung des Unfallfahrers brachte während der Unfallaufnahme keine Klarheit über den genauen Unfallhergang. Da der Mann stark alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 7500 Euro geschätzt.

