POL-ME: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall - zwei Personen leicht verletzt - Erkrath - 2201108

Mettmann (ots)

Am Mittwochmorgen (18. Januar 2022) kam es an einer Tankstelle an der Schimmelbuschstraße in Erkrath zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt - zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 9:55 Uhr beabsichtigte ein 58-jähriger Mann aus Bayern mit seinem Opel von dem Tankstellengelände nach links auf die Schimmelbuschstraße abzufahren. Hierbei missachtete er nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen jedoch einen von links kommenden Mercedes eines 64-jährigen Erkrathers. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge so heftig zusammen, dass der Mercedes über die Straße schleuderte und gegen einen dort abgestellten Mazda prallte.

Zeugen alarmierten die Rettungskräfte, welche die beiden Fahrer mit jeweils einem Rettungswagen in Krankenhäuser brachten. Diese konnten die beiden Unfallbeteiligten jedoch nach einer ambulanten Behandlung bereits wieder verlassen.

Sowohl der Opel als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Schimmelbuschstraße musste im Bereich der Tankstelle für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt werden.

