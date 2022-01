Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbruch in der Oststraße

Sprockhövel (ots)

Am Samstag brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Oststraße ein. In den Nachmittags- oder Abendstunden gelangten die Täter auf bisher nicht bekannte Weise in das Haus. Sie durchwühlten alle Etagen und fanden Bargeld als Beute. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

