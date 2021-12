Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Gevelsbergerin zu Boden gestoßen und Handy geraubt

Ennepetal (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, wurde eine 25-Jährige Opfer eines Raubdeliktes. Die junge Frau war zu Fuß in der Kirchstraße unterwegs, als sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Mann forderte die Herausgabe des Handys der 25-Jährigen. Als sie der Aufforderung nicht nachkam, stieß sie der Tatverdächtige zu Boden und forderte ein weiteres Mal das Handy. Die Frau übergab ihr Smartphone. Unter Vorhalt eines Messers wollte der Tatverdächtige auch das Entsperrungs-Passwort des Handys haben, welchen die Frau daraufhin nannte. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Kölner Straße. Er wird so beschrieben: -männlich -20 - 25 Jahre alt -etwa 165cm groß Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die 25-Jährige Gevelsbergerin blieb körperlich unversehrt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell