Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Unfall auf der Esborner Straße

Wetter (ots)

Aus bisher ungeklärten Gründen verlor am Montagmorgen eine 63-jährige Frau aus Wetter die Kontrolle über ihren Opel, geriet von der Fahrbahn der Esborner Straße ab und kam in einem Graben zum Stillstand. Die Wetteranerin war in Richtung Wetter unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen musste sie nach einer Kurve bremsen und verlor darauf die Kontrolle über den Wagen. Die Fahrerin wurde durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit, sie erlitt jedoch nur leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

