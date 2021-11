Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Musikgeräte bei Wohnungseinbruch entwendet

Lippe (ots)

(RB) Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Samstag, 15.00 Uhr, in eine Wohnung in der Schloßstraße ein. Sie entwendeten aus dem Inneren der Wohnung eine Musikbox und zwei Mischpulte im Gesamtwert von ca. 1500 EUR. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter Tel. 05231-6090.

