Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Diestelbruch, Remmighauser Straße - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

(AL) Der 46-jährige Fahrer eines Wohnmobils geriet am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, mit seinem Fz. in den Gegenverkehr, anschließend ins Schleudern und prallte dann in einem Straßengraben gegen zwei Bäume. Der Fahrer aus Horn Bad Meinberg und seine 9-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung im Klinikum entlassen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, da er offensichtlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro.

