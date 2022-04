Polizei Düren

POL-DN: Nach einer Feier betrunken gefahren und verunfallt

Vettweiß (ots)

In der Nacht zum Ostersonntag befuhr ein 21-Jähriger aus Kall mit seinem PKW in Vettweiß-Sievenich die Rövenicher Straße in Richtung Pfarrer-Alef Straße. Gegen 00.55 Uhr fuhr er aufgrund seines Alkoholkonsums in einer Linkskurve geradeaus, prallte gegen eine dortige Betonmauer mit Zaun und landete in der Einfahrt zu einem Wohnhaus. Der PKW des Unfallfahrers kippte um und die Airbags lösten aus. Anwohner mussten dem jungen Mann aus seinem Auto helfen. Der Unfallfahrer selber blieb unverletzt. Allerdings ergab ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest einen Wert von annährend 1,64 Promille, so dass bei ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt werden mussten. Das Fahrzeug war ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt geschätzt 30000 Euro.

