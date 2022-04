POL-DN: Noch 17 Jahre alt - Unfall gebaut

Nörvenich (ots) - ... war ein Motorradfahrer auf dem Weg zum einem Ausflug in die Eifel. Gemessen wurde der 26-jährige Düsseldorfer am Ostersamstag vom Verkehrsdienst Düren, als dieser auf der Bundesstraße 477 in Höhe Nörvenich-Eggersheim in Richtung Süden unterwegs war und im Rahmen einer ESO-Geschwindigkeitsmessung "geblitzt" wurde. Bei zulässigen 70 Km/h erfasste ihn die Messanlage mit einer Geschwindigkeit von 178 Km/h, wovon aber noch die vorgeschriebene ...

mehr