Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unnau - Versuchter Einbruchsdiebstahl in das Sportlerheim an der Sportanlage der Ortsgemeinde Unnau

Hachenburg (ots)

In der zurückliegenden Zeit, vom 25.02.2022 bis 28.02.2022, kam es an der Ortsrandlage Unnau, dortiges Sportlerheim, zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte Täter beabsichtigten über die Zugangstüre in den Gesellschaftraum einzudringen. Es konnten deutliche Hebelspuren an der Zugangstüre festgestellt werden. Hinweise auf eine Täterschaft liegen derzeit nicht vor.

Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail unter pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell