Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sturmtief - Einsätze im Gebiet der Polizeiinspektion Hachenburg

Hachenburg (ots)

Am Wochenende kam es im Zusammenhang mit dem Sturmtief lediglich in den Abendstunden vom Freitag, den 18.02.2022, zu einer Vielzahl an Einsätzen für die Polizei und Rettungskräfte. Hierbei stürzten Bäume auf die Fahrbahn, sodass zeitweise die B413 und die B414 für Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei gesperrt werden mussten. Auch mehrere Kreisstraßen war zeitweise voll gesperrt. Glücklicherweise kam es wetterbedingt lediglich nur zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Auf der B8 in der Gemarkung Wahlrod wurde der Aufbau eines Anhängers weggeweht. Verletzt wurde durch das Unwetter niemand.

