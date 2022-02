Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Heilberscheid - Fensterscheibe eingeworfen ***Zeugen gesucht***

Heilberscheid (ots)

Am Samstag, 19.02.2022, 21:20 Uhr, wurde in der Sespenroder Straße in Heilberscheid eine Fensterscheibe eines Wohnhauses eingeschlagen. Bislang unbekannte Täter schlugen mit einem nicht nähere bekannten Gegenstand gegen die Scheibe eines Wohnraumes, so dass diese zerbrach. Ein Anwohner konnte noch mehrere weglaufende Personen erkennen. Einer habe eine rosa Jacke getragen, ein anderer eine Jeansjacke. Näheres ist nicht bekannt.

Hinweise werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226-0, oder E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell