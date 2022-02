Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Burgschwalbach (ots)

Am Samstag kam es um 16.14 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K 64. Eine 63-jährige PKW-Fahrerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis war zwischen Panrod und Burgschwalbach unterwegs, als sie auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und unter die Leitplanke geriet. Dabei durchschlug sie ca. 5 Felder der Leitplanke, kam anschließend zurück auf die Fahrbahn, wo sie nach ca 200 Metern erneut in die Leitplanke fuhr. Dort kam sie schlussendlich zum Stehen. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin schwerverletzt und musste mit Verletzungen an den Beinen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 14-jährige Beifahrer erlitt ein paar leichtere Verletzungen im Gesicht, die ambulant behandelt wurden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000.- geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell