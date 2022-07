POL-PDLU: Unfallflucht auf dem Königplatz

Böhl-Iggelheim/Limburgerhof/Waldsee/Schifferstadt (ots) - Insgesamt vier Anrufe von jeweils angeblichen Europol-Beamten beschäftigten am Mittwoch, 07.07.2022, die Polizei Schifferstadt. In allen Fällen gäbe es Unstimmigkeiten mit Ausweispapieren. Für weitere Hinweise sollte man eine Ziffer in das Telefon eingeben. In einem Fall kam es sodann zum persönlichen Telefonkontakt, in welchem diverse Ausweisdaten offenbart ...

mehr