Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisierter Pedelec-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Marienheide (ots)

Beim Versuch, einen abgeschrägten Bordstein zu überfahren, ist am Donnerstagabend (26. Mai) ein alkoholisierter Pedelecfahrer gestürzt; er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 22-Jährige aus Marienheide hatte gegen 20.15 Uhr die Klosterstraße befahren. Auf der Gefällstrecke versuchte er von der Fahrbahn aus einen abgesenkten Bordstein zu überfahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte so schwer, dass er in das Gummersbacher Krankenhaus eingeliefert werden musste. Im Rahmen eines Alkoholvortests ermittelte die Polizei einen Wert von 1,7 Promille, weshalb die Polizei eine Blutprobenentnahme anordnete.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell