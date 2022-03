Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Streitigkeiten enden mit Messerstich + Nach Unfall aufgestanden und weggefahren + PKW entwendet und beschädigt aufgefunden + Sicherheitsdienst stört Diebe + und mehr

Dillenburg (ots)

Wetzlar - Niedergirmes: Streitigkeiten enden mit Messerstich

Mehrere Streifenwagen der Polizei fuhren am Samstag (19. März) in den Niedergirmeser Weg, nachdem Zeugen gegen 0.30 Uhr eine verletzte Person gemeldet hatten. Dabei handelte es sich um einen 30-jährigen Wetzlarer mit einer Stichverletzung im Oberkörper. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. In Tatortnähe nahmen Polizeibeamte einen 39-jährigen Wetzlarer vorläufig fest, der als möglicher Tatverdächtiger in Frage kommt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es im Rahmen eines zunächst verbalen Streits in einer Kneipe zu der Körperverletzung mit Messer gekommen sein. Der 39-Jährige durfte die Polizeistation nach Abschluss der Maßnahmen wieder verlassen. Ärzte versorgten die nicht lebensbedrohliche Verletzung des 30-Jährigen, der im Anschluss das Krankenhaus wieder verließ. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet Zeugen, die der Polizei noch nicht bekannt sind, sich zu melden.

Mittenaar- Bicken: Nach Unfall aufgestanden und weggefahren

Nach dem Zusammenstoß mit einem Renault im Kreuzungsbereich Hauptstraße/ Burggraben stürzte am Freitag (18. März) gegen 20.10 Uhr ein unbekannter Motorradfahrer. Ohne sich mit den Unfallbeteiligten auszutauschen, rappelte er sich auf und fuhr Richtung Herborn weg. Der 55-jährige Twingo-Fahrer aus Herborn blieb unverletzt, sein 41-jähriger Beifahrer aus Sinn verletzte sich leicht durch die Glassplitter einer geborstenen Autoscheibe. Am PKW entstand ein Schaden von etwa 1600 Euro. Die Polizei in Herborn (Telefonnummer 02772/ 470-50) bittet um Hinweise zum Motorradfahrer, der wohl mit einem dunklen MotoCross Motorrad ohne Kennzeichen unterwegs war.

Braunfels- Bonbaden/ Schöffengrund-Laufdorf: PKW entwendet und beschädigt aufgefunden

Einen alten grauen 5er BMW samt Schlüssel entwendeten Unbekannte zwischen 14 Uhr am Donnerstag und 19.50 Uhr Freitag (17./ 18. März) aus einer Garage in der Straße Am Roßberg in Bonbaden. Am Montag bemerkten Zeugen den beschädigten, abgestellten BMW in Laufdorf im Rosenweg und meldeten ihn der Polizei. Die Ermittler beschäftigen sich nun mit zwei maßgeblichen Fragen: Wer entwendete und fuhr den PKW und was ist zwischen Bonbaden und Laufdorf passiert? Der BMW hat einen frischen Frontschaden, Unfallort oder -art sind der Polizei bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet daher um Zeugenhinweise: Wem ist der BMW mit dem Kennzeichen LDK-FC 111 zwischen Donnerstag und Montag aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Fahrer geben? Wer hat Personen am abgestellter BMW in Laufdorf gesehen?

Herborn- Merkenbach: Sicherheitsdienst stört Diebe

Bei einem Kontrollgang bemerkte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter am Dienstag (22. März) gegen 2.35 Uhr aus der Ferne einen Lichtschein auf einem Firmengelände in der Weilburger Straße. Als er die Stelle erreichte, sah er noch ein Fahrzeug, vermutlich einen weißen Kastenwagen, in Richtung Autobahn davonfahren. Zudem bemerkte er mehrere Rollen Kupferdraht, die zum Abtransport bereitgelegt worden waren. Die zwischen 50 und 250kg schweren Rollen haben einen Wert von etwa 15.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Personen über einen längeren Zeitraum auf dem Gelände zugange waren und bittet um Zeugenhinweise: Wem ist in den frühen Morgenstunden ein weißer Kastenwagen aufgefallen? Wer hat den Kastenwagen davonfahren sehen und kann das Fahrzeug oder Kennzeichen beschreiben? Wem sind mit Drahtrollen hantierende Personen auf einem Firmengelände in der Dunkelheit aufgefallen? Hinweise nimmt die Herborner Polizei unter Telefonnummer 02772/ 470-50 entgegen.

Wetzlar- Niedergirmes: Mountainbike entwendet

Vom Fahrradabstellplatz am Bahnhof entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes schwarzes Mountainbike der Marke Specialized. Das gut 900 Euro teure Fahrahrrad stand am Sonntag (20. März) ab 8.20 Uhr am Willy-Brandt-Platz, um 20 Uhr bemerkte der Besitzer den Diebstahl. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) entgegen.

Dietzhölztal: Einbruch in Blockhütte

Unbekannte brachen die Tür einer Blockhütte auf, die sich in der Verlängerung des Storchenwegs befindet. Der entstandene Schaden beträgt 300 Euro. Wann genau die Einbrecher kamen, steht nicht fest. Der Türschaden ist seit Montag (21. März), 13 Uhr bekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge verließen die Einbrecher die Hütte ohne Diebesgut. Die Dillenburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 02771/90-70).

Braunfels- Bonbaden: Spielgeräte genommen

Etliche Spielgeräte aus einem Schuppen vom Schulhof in der Straße Am Kreuzberg verteilten Unbekannte am Sonntag (20. März) auf dem Schulgelände sowie im Ort. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sie sich gegen 16 Uhr gewaltsam Zutritt zum Schuppen und verursachten dabei einen 250 Euro hohen Schaden. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Zeugenhinweise.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell