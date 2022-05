POL-GM: Blutprobe nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Gummersbach (ots) - Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass eine Unfallflucht am Dienstagvormittag (24. Mai) sehr schnell aufgeklärt werden konnte. In der Gelpestraße in Peisel hatte ein Senior beim Ausparken einen silbernen Focus beschädigt. Als er dies bemerkte, öffnete er die Fahrertür und sah sich den angerichteten Schaden an. Anschließend schaute er sich um und flüchtete dann vom Unfallort. Offenbar hatte er eine 41-jährige Zeugin übersehen. Diese ...

