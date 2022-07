Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gestürzter Radfahrer

Altrip (ots)

Ein gestürzter Fahrradfahrer in der Speyerer Straße, der sogar bewusstlos wäre, wurde am Mittwoch, 07.07.2022, gegen 21:45 Uhr, gemeldet. Vor Ort konnte dieser sowohl vom Rettungsdienst als auch von der Polizei nicht mehr vorgefunden werden. Zeugenangaben zu Folge, hätte sich der Fahrer eines schwarzen Pedelecs kurz vor dem Eintreffen der Rettungskräfte wieder "berappelt" und sich in Richtung Ortsmitte entfernt. Fahndungsmaßnahmen nach dem Radler verliefen erfolglos. Der Grund für sein Verhalten könnte an einer Alkoholisierung gelegen haben. Der Fahrradfahrer konnte wie folgt beschrieben werden: Circa 45 Jahre alt, etwa 175 cm groß, circa 90 kg schwer, Dreitagebart, dunkle Hose und dunkles Basecap, Verletzung im Gesicht. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Schifferstadt an 06235 495-0 oder an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell