POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Zeugen nach Parkunfällen gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am Samstagabend (28.05.2022) ist es in Uetersen zur Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem versuchten Einschleichdiebstahl gekommen. Um 20:15 Uhr bemerkte eine Angestellte eines Supermarktes in der Straße "Großer Sand" eine Person in dem soeben abgeschlossenen Markt und informierte die Polizei. Eine Streife nahm daraufhin im Markt einen 36-Jährigen aus Leer in Ostfriesland vorläufig fest, der ...

