Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken Unfall gebaut (13.07.2022)

Donaueschingen (ots)

Betrunken einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 19 Uhr auf der Dürrheimer Straße. Ein 65-jähriger VW Golf Fahrer streifte einen 5-er BMW eines 26-Jährigen im Gegenverkehr. Als Polizisten den Unfall aufnehmen wollten, trafen sie auf einen sichtlich alkoholisierten VW Fahrer. Ein Alkoholvortest an der Unfallstelle ergab einen Wert von rund 2,9 Promille, was bei dem Mann eine Blutprobe und eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung nach sich zog. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell