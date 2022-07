Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Dieb klaut Spendenkasse (12.07.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein dreister Dieb hat am Dienstag gegen 16 Uhr in einem Schreibwarenladen auf der Marktstraße zugeschlagen. Ein unbekannter Mann betrat den Laden und nutzte eine kurze Abwesenheit einer Kassiererin, um eine aufgestellte Spendenkasse der "Johanniter-Unfall-Hilfe e.V." zu klauen. Wieviel Geld sich darin befand, ist unbekannt. Hinweise zum Dieb nimmt die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0, entgegen.

